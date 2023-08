Calcio, Coppa Italia Eccellenza: i risultati della seconda giornata

Dopo il caso del Città di Castello, la seconda giornata di Coppa Italia di Eccellenza si “macchia” di una nuova problematica regolamentare: questa volta è la Nestor che, con tutta probabilità, verrà esclusa dalla competizione per non aver rispettato i tempi di consegna dei documenti dei giocatori in distinta, avendoli consegnati alle 18 quando il match contro la Fulgens Foligno era previsto alle 17.30 (in caso di turno infrasettimanale, i tempi di attesa sono ridotti da 45 a 20 minuti post orario di inizio previsto).

Il Lama, nel frattempo, vince in casa col Pierantonio e guida la classifica a punteggio pieno, in attesa del match col Branca in programma domenica 3 settembre, quando il club eugubino dovrebbe avere tre punti in più in classifica, frutto della vittoria a tavolino col Città di Castello escluso dalla manifestazione.

Viaggia forte anche il Pontevalleceppi che, grazie al successo sull'Ellera, guida il Girone B a punteggio pieno, mentre nel Girone C, quello di Nestor e Fulgens Foligno, l'Atletico Bmg travolge 5 a 1 l'Angelana e si porta in testa con due vittorie su due.

Si chiude domani col derby ternano tra Narnese e Terni Fc nel Girone D.

Questi i risultati della seconda giornata:

Girone A

Città di Castello – Branca annullata (0 – 3 a tavolino?)

Lama – Pierantonio 3 – 1

Classifica:

Lama 6

Pierantonio 1

Branca 1**

Città di Castello 0*

*escluso dalla competizione

** una partita in meno





Girone B

Pontevalleceppi – Ellera 2 – 1

Castiglione del Lago – Tavernelle 1 – 1

Classifica:

Pontevalleceppi 6

Ellera 3

Castiglione del Lago 1

Tavernelle 1





Girone C

Fulgens Foligno – Nestor (non disputata per ritardo documenti Nestor)

Atletico BMG – Angelana 5 – 1

Classifica:

Atletico BMG 6

Angelana 3

Fulgens Foligno 0*

Nestor 0*

*una partita in meno





Girone D

Olympia Thyrus – Spoleto 3 – 0

Narnese – Terni Fc (31 agosto ore 16.45)

Classifica:

Ol. Thyrus 4

Narnese 1*

Terni Fc 1*

Spoleto 1

*una partita in meno