Calcio, Eccellenza, Coppa Italia: fuori anche la Nestor e il Pierantonio

Come ci si aspettava in questa edizione "maledetta" della Coppa Italia di Eccellenza, il giudice sportivo ferma anche la Nestor e il Pierantonio, dopo il caso Città di Castello della settimana scorsa: il club marscianese ha consegnato in ritardo i documenti di gara all'arbitro nel match di mercoledì e per questo motivo viene escluso dalla competizione, esattamente come capitato la settimana scorsa al Città di Castello.

Con un motivo identico a quello del club tifernate, invece, esce di scena anche il Pierantonio, reo di aver mandato in campo nei primi due turni un giocatore squalificato, per un Girone A che vede in corsa ormai solo Branca e Lama: la vincente del match avanzerà al turno successivo.