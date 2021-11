Eccellenza: continua il testa a testa nella tredicesima giornata

Con solo un punto di differenza, anche nella tredicesima giornata si ripropone la corsa a due in vetta tra Orvietana e Narnese. Capolista di scena a Sansepolcro mentre la squadra di mister Sabatini scenderà in campo con la Ducato Spoleto. Ecco tutte le gare in programma