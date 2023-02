Eccellenza: colpo San Sisto, è 2-1 all'Olympia Thyrus

SAN SISTO: De Marco, Ceccomori, Stella, Benda, Bartoli (Cardoni), Mancini (Siena), Sirci, Cerboni, Salvucci, Verrilli (Milletti), Russo. Allenatore: Valentini

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Giubilei, Mencarino, Dita, Poggi, Federici, Grassi, Fabri, Paoletti, Agostini. Allenatore: Sugoni

Arbitro: Pannacci di Perugia

Reti: 10' pt Ceccomori, 16' pt Stella, 19' pt Paoletti

Colpo San Sisto nell'anticipo di giornata del campionato di Eccellenza. La squadra di mister Valentini supera per 2-1 l'Olympia Thyrus, squadra in piena forma nell'ultimo periodo, e consolida la terza posizione a quota 41 punti, con l'Ellera secondo lontano quattro punti in attesa delle altre partite. S'interrompe, invece, la striscia positiva di sette risultati utili consecutivi dell'Olympia Thyrus. Succede tutto nel primo tempo. Nel giro di pochi minuti ecco l'uno-due del San Sisto prima con Ceccomori, su azione di corner, e poi con Stella, ancora su calcio d'angolo. La Thyrus non ci sta e su assit di Kola è Paoletti a riaprire la contesa. Nella ripresa, tante le occasioni create da entrambe le squadre ma il risultato non cambia fino alla fine. Vince il San Sisto per 2-1.