Eccellenza: colpo Lama a centrocampo

Colpo grosso di mercato per il Lama. La società è riuscita a portare un bianconero un talento del calibro di Nicola Petricci, classe 2001, cresciuto nel vivaio del Perugia, nei Giovanissimi del Milan e negli Allievi della Virtus Entella. Di provenienza da Porto d’Ascoli, dove ha militato nell’ultima stagione sportiva, nonostante la giovane età, Petricci vanta un curriculum sportivo di tutto rispetto. Negli anni passati ha vestito anche la maglia del Novara, collezionando numerose presenze in Serie D.

"Nicola si integrerà sin da subito coi compagni - si legge nel post societario - che, lo ricordiamo, hanno iniziato la preparazione da qualche settimana, disputando un'amichevole il 3 agosto e questa sera sono chiamata per il secondo appuntamento contro il Montone. Accogliamo Nicola nella famiglia bianconera con un caloroso benvenuto, augurando i migliori in bocca al lupo per la stagione a venire".