Eccellenza: Colpo Ducato a Pontevalleceppi

PONTEVALLECEPPI: Biscarini; Cerboni, Covarelli (Dolcini); Bernardini (Ricci), Mattia (Polidoro), Minelli; Urbanelli, Procacci, Dragoni (Buonavolontà), De Iuliis, Dyrma. (A disposizione: Brachelente, Bellucci, Puletti, Monni, Battistelli). Allenatore: Lisarelli

DUCATO SPOLETO: Lillacci; Sbardellati, Cuna; Francesco Ammenti (Vukaj), Cacciotti, Mereu; Bunjaku (Luparini), Emili (Brevi), Lakhdar (Radici), Di Nicola, Toppo (Antonini). (A disposizione: Desideri, Panico, Sabatino, Gianluca Ammenti). Allenatore: Di Tanna

ARBITRO: Palombi di Terni. (Assistenti: Simone Servili e Manuel Mancini di Terni)

RETI: 26’pt (rig) e 22’st Di Nicola, 32’st Urbanelli

Di Nicola sigla una doppietta e la Ducato Spoleto torna dalla proibitiva trasferta di Pontevalleceppi pesanti in ottica salvezza. Oltre alla vittoria, gli uomini di mister Lisarelli superano in classifica il Gualdo Casacastalda, piazzandosi per adesso in zona playout. Brutto stop, invece, in ottica playoff per i padroni di casa. Gli ospiti partono forte e intorno alla mezz'ora, per fallo su Cacciotti. Di Nicola non sbaglia dal dischetto. Nella ripresa, ancora Di Nicola firma il doppio vantaggio prima del gol di Urbanelli che serve ai padroni di casa solo per accorciare le distanze. Finisce 2-1 per la Ducato Spoleto.