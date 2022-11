Eccellenza: colpo a sorpresa, il Castiglione del Lago ferma la capolista Ellera

CASTIGLIONE DEL LAGO: Vene?, Patrignani, Fiorucci, Vignati, Colarieti (Di Patrizi), Michelotti, Galeotti, Mennini, Osawke (Rondoni), D’Urso, Bura (Tepshi). Allenatore: Riberti

ELLERA: Battistelli, Marconi, Gaggiotti (Zanchi), Ricci, Lavano (Fondi), Mattei (Conti), Pettinelli, Ubaldi, Piccioli, Luparini (Fuscagni), Colombi. Allenatore: Ciucarelli

ARBITRO: Testoni di Ciampino

RETI: 4’ st Mennini, 25’ pt D’Urso, 5’ st Osawke

NOTE: Espulso Marconi

Colpo a sorpresa di giornata per il Castiglione del Lago, che con una prova di forza supera per 3-0 la capolista Ellera portando a casa tre punti importanti in ottica salvezza. Dopo solo quattro minuti i padroni di casa indirizzano già la partita, con Mennini a superare Battistelli. I lagunari trovano nella prima frazione anche il raddoppio grazie a un colpo di testa di D'Urso. Nella ripresa, Osakwe entra in are su azione personale e batte ancora il portiere ospite. L'espulsione di Marconi, poi, spegne le già poche speranze di rimonta dell'Ellera. Finisce 3-0 per il Castiglione del Lago