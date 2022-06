Eccellenza: finisce il sogno playoff dell'Ellera

COLORNO: Bukova, Bastrini, Rizzi (Zaccariello), Setti (Silipo), Diaw, Vincenzi (Spagnoli), Bandaogo, Arati, Altinier (Carlucci), Malivojevic, Martinez (Crescenzi). (A disposizione: Giaroli, Terzoni, Morrone, Ghirardi). Allenatore: Bernardi

ELLERA: Battistelli, Marconi, Lavano, Ubaldi, Zanchi, (Trentini), Ricci, Brevi, Bertolini (Lanzi), Polidori, Veneroso, Colombo. (A disposizione: Cuppoloni, Segoloni, Baiocco, Tiny Signy, Piazzai, Morlunghi, Ardone). Allenatore: Ciucarelli

ARBITRO: Papi di Prato

RETI: 5' pt Vincenzi (C), 40' pt Colombi (E), 32' st Martinez (C), 39' st Silipo (C)

NOTE: Battistelli para un rigore a Malivojevic

Finisce la corsa playoff dell'Ellera. A Colorno è 3-1 per i padroni di casa che passano al turno successivo. La squadra di mister Ciucarelli ha giocato fino all'ultimo momento a testa alta, ma ad avanzare sono i locali. Il Colorno parte bene e dopo appena cinque minuti si trova avanti grazie al gol di Vincenzi. L'Ellera inizia a pressare e trova il pareggio prima dell'intervallo con Colombi. Nella ripresa, Martinez segna il raddoppio per il Colorno e si procura un calcio di rigore tra le proteste generali. Dal dischetto Malivojevic viene ipnotizzato da Battistelli. Ancora proteste dell'Ellera per un contatto in area su Veneroso non fischiato dall'arbitro e Silipo sigla il terzo gol dei locali. Finisce tra le proteste la corsa ai playoff dell'Ellera.