Eccellenza: Colombi fa volare l'Ellera

FOLIGNO: Ceccarelli, Caruso, Currieri, Bocci, Dell’Orso, Piermarini, Cicatiello (Peppoloni), Abbate, Bacchi (Massa), La Grutta, Gianno?. Allenatore: Cotroneo

ARBITRO: Palombi di Terni

RETI: 31’ st Colombi

In attesa delle altre partite, l'Ellera supera di misura il Foligno nel big match d'anticipo e vola in prima posizione nel campionato di Eccellenza con tre punti di vantaggio sul Sansepolcro. A decidere la sfida un gol nella ripresa di Colombi, che ha fatto guadagnare tre punti pesanti nella corsa alle prime posizioni alla squadra di mister Ciucarelli. Nella prima parte di gara, buon avvio da parte dei falchetti che però non riescono a trovare la via del gol. Nella ripresa, sale la pressione dei padroni di casa che si concretizza nel gol partita. Ceccarelli respinge la conclusione di Ubaldi con Colombi a ribattere la sfera in rete. Vantaggio Ellera. Negli ultimi minuti, i locali tengono bene il campo portando a casa tre punti e testa del campionato.