Eccellenza: Colalelli al Castiglione del Lago

Altro rinforzo giunto dal mercato al Castiglione del Lago. Il direttore sportivo Simone Angelini ha ufficializzato l'approdo dell'esterno under, classe 2003, Riccardo Colalelli. Cresciuto nelle giovanili della Ternana, per Colalelli nonostante la giovane età esperienze lo scorso anno diviso fra il Flaminia Civitacastellana in Serie D e nell’ultima parte di stagione con la Ducato Spoleto in Eccellenza.

Il nuovo acquisto si è messo subito a disposizione di mister Morini in vista della prima uscita ufficiale in campionato contro il Sansepolcro.