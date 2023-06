Calcio, Eccellenza: le prime parole di Armillei da tecnico del Città di Castello

Dopo l’ufficialità del nuovo incarico, Antonio Armillei, fresco vincitore del campionato di Eccellenza con i rivali del Sansepolcro, rilascia le prime dichiarazioni da allenatore del Città di Castello (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): "In totale identità di vedute con la Società, proveremo con tutte le forze a riportare questo club nella categoria che gli compete. Il presidente Cangi mi ha fatto un'ottima impressione, 'sente' come propria la triste caduta e ha pertanto la ferma intenzione di riscattarsi. Vuole vincere, insomma, ed io con lui".

A proposito della delusione del tifo tifernate, il tecnico preferisce guardare avanti: "Non fatico a comprendere la delusione dei tifosi, ma dico a tutti che il passato è passato, guardiamo avanti con determinazione e fiducia, uniti come un sol uomo. Qualsiasi componente è in grado di portar punti in classifica e da questo punto di vista il pubblico (che abbiamo l'obbligo di riavvicinare alla squadra grazie ai risultati) son sicuro risulterà fondamentale. Non sono un integralista, mi adatto in base alle situazioni, nostre e degli avversari. In collaborazione col d.s. Porcari cercheremo chi fa al caso nostro, chiaramente dopo aver valutato - e lo stiamo già facendo - i ragazzi che sono in rosa attualmente. I quali, al di là del proprio valore, dovranno fornirmi certezze assolute sul loro fermo desiderio di rivalsa nei confronti della passata stagione".

Armillei chiude con un saluto al Sansepolcro: "Li ringrazierò sempre per l'opportunità che mi hanno dato, ed auguro loro le migliori fortune per il prossimo torneo di serie D; è stato un piacere ed un onore lavorare per un sodalizio tanto prestigioso, così come lo sarà per l'altra faccia calcistica della vallata, di pari rilevanza e blasone".