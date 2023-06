Calcio, Eccellenza Città di Castello: passo indietro della società su Porcari

Nei giorni scorsi, il Città di Castello ha reso noto l’ingaggio di Antonio Armillei alla guida tecnica della prima squadra, con l’obiettivo a breve termine di riportare il club in Serie D; per farlo, aveva individuato Matteo Porcari come direttore sportivo per coadiuvare il lavoro del nuovo tecnico.

Tuttavia, il presidente Paolo Cangi fa dietrofront (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello) e, dopo un’attenta riflessione, nel weekend ha comunicato a Porcari l’intenzione della società, seppur con rammarico, di orientarsi verso profili evidentemente più esperti della categoria per avere maggiori garanzie in un campionato che nasconde molte insidie, come quello dell’Eccellenza umbra. A breve verrà reso noto il nome del nuovo direttore sportivo del club tifernate.