Eccellenza: Cerboni-Biscarini, Pontevalleceppi a un punto dalla vetta

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Cerboni, Mattia, Ricci, Puletti, Dyrma (Polidoro sv), Bernardini, Procacci (Monacelli), Buonavolontà (Dolcini), Urbanelli (Monni), Dragoni (Mancini). Allenatore: Polverini

LAMA: Sodani, Ferri, Grezzana (Bartolucci), Cappellacci, Volpi, Petricci, Mambrini, Orlandi (Bartolini), Bruschi, Piras, Bartoccini. Allenatore: Vicarelli

ARBITRO: Temperoni di Terni

RETI: 1’st Cerboni, 14’st Mancini

Il Pontevalleceppi supera 2-0 al Lama e la squadra di mister Polverini sale a quota dodici punti in classifica, a una lunghezza di distanza dalla vetta. I gol tutti nella ripresa, Tornate in campo le squadre, al primo minuto Cerboni da azione di corner sblocca il match. Polverini lancia nella mischia Mancini che non se lo fa ripetere e raddoppia per i padroni di casa. Biscarini respinge le incursioni del Lama e la gara termina con i tre punti incassati dal Pontevalleceppi.