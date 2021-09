Eccellenza: pareggio senza gol tra Castiglione del Lago e San Sisto

CASTIGLIONE DEL LAGO: Rossi, Patrignani, Meoni, Palmese, Fiorucci, Di Mambro, Galeotti (Baldoni), Gabrielli, Miccio, Lignani, Braccalenti (Sacco). (A disposizione: Raclau, Convito, Pelliccia, Magionami, Meattelli, Bianconi, Ceccarelli). Allenatore: Vicarelli

SAN SISTO: De Marco, Taccucci, Benda, Cerboni (Tempesta), Stella, Cerbini, Hysenaj (Piccioli), Salvucci, Menichini, Russo, Del Prete. (A disposizione: Cottolenghi, Biagianti, Velez, Barbarossa, Scarabattoli, Milletti, Marconi). Allenatore: Giacchetti

ARBITRO: Francesco Martini di Valdarno. (Assistenti: Giovanni Fiordi di Gubbio e Matteo Cicalini di Perugia)

Al "Giommoni" di Casteiglione del Lago, pareggio a reti inviolate tra i padroni di casa e il San Sisto. IL Castiglione, così, sale a quota sette punti in classifica, secondo dietro all'Orvietana capolista. Per il San Sisto, buon pareggio in casa di una delle formaizoni più in forma del momento. A dispetto del risultato, le occasioni durante il match non sono mancate. Alla mezz'ora, Patrignani pesca in area Braccalenti ma l'attaccante alza la sfera sopra la traversa. Nella ripresa, il San Sisto prova a farsi vede in avanti in due occasioni con Menichini, ma l'attacante prima sfiora il palo di testa e poi chiude centrale un'azione costruita dal basso. Infine, sempre Braccalenti ha la palla per sbloccare la contesa, ma anche questa volta la palla termina alta.