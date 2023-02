Eccellenza: Castiglione del Lago e Pontevecchio si fermano sullo 0-0

Squadra in casa

Squadra in casa Castiglione Del Lago

CASTIGLIONE DEL LAGO: Venè, Lignani, Fiorucci, Russo, Colarieti, Galeotti, Dida, Mennini (Bura), Osakwe, D'Urso (Boriosi), Braccalenti. Alleantore: Riberti

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Lucaroni, Bormioli, Checcaglini (Rondoni), Costantini, Toscano, Cecchini (Pero Nullo), Paradisi (Monacchia), Vinciarelli, Retini, Silvestri. Allenatore: Caldarelli

Arbitro: Matteo di Sala Consilina

Finisce senza gol la sfida salvezza tra Castiglione del Lago e Pontevecchio, con un punto per entrambe le formazioni che muove la classifica ma che non fa uscire le due squadre dalle zone calde di classifica nel campionato di Eccellenza. Gli ospiti rimangono ultimi in classifica mentre i padroni di casa restano a tre lunghezze di distanza dalla zona sicura. D'Urso nel primo tempo va vicino al gol ma il tiro termina a lato di poco. Le occasioni latitano anche nella ripresa. Unico squillo il palo colpito da Braccalenti direttamente da calcio d'angolo.