Eccellenza: apre Fiorucci, chiude Braccalenti e il Castiglione del Lago supera la Ducato Spoleto

CASTIGLIONE DEL LAGO: Rossi; Meoni (Pellegrini), Patrignani; Diomandè (Poli), Fiorucci, Palmese; Galeotti (Baldoni), Gabrielli, Menichini, Miccio (Pelliccia), Braccalenti (Nappo). (A disposizione: Kikrri, Ceccarelli, Convito). Allenatore: Grilli

DUCATO SPOLETO: Lillacci; Cuna, SKana (Radici); Emili (Griseld Vukaj), Cacciotti, Sbardellati; Mosconi (Federico Stella), Toppo, Gianluca Ammenti (Kini), Di Nicola, Potenziani (Sabatino). (A disposizione: Desideri, Stefano Stella, Brevi, Lakhdar). Allenatore: Di Tanna

ARBITRO: Giorgia Rossi di Perugia. (Assistenti: Matteo Cicalini e Diletta Roccaforte di Perugia)

RETI: 45’pt Fiorucci, 3’st (rig) Braccalenti

NOTE: Ammoniti: Braccalenti, Gianluca Ammenti

Dopo il bel pareggio contro la Narnese, la Ducato Spoleto cade contro il Castiglione del Lago. I padroni di casa hanno avuto il merito di siglare i due gol della vittoria a cavallo delle due frazioni di gioco, spegnendo così ogni tentativo ospite di riaprire il match. Primo tempo passato sul filo dell'equilibrio, con le due formazioni che non riescono a impensierire le difese avversarie. Ma allo scadere, ecco il primo momento chiave di gara: da punizione, di testa Palmese colpisce il palo e Fiorucci ribadisce in rete. Pronti via nella ripresa, il contrasto in area tra Lillacci e Miccio viene punito dal direttore di gara Rossi con la massima punizione in favore degli uomini di Grilli. Dal dischetto va Braccalenti che raddoppia. Partita in ghiaccio e Castiglione che controlla fino al termine.