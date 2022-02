Eccellenza: il Castel del Piano viene raggiunto dalla Narnese allo scadere

CASTEL DEL PIANO: Tamburini, Barluzzi, Proietti Mat. (Patalocco), Costantini, Moscatelli, Menchetti, Hysenaj, Mezzasoma, Perri, Camilletti, Bonaventura. (A disposizione: Marsala, Talarico, Merkous, Sisani, Mancinelli, Pistellini, Panduri, Frenguelli). Allenatore: Pazzi



NARNESE: Cunzi, Pinsaglia (Solfaroli), Grifoni N., Filipponi (Leonardi), Ponti, Annibaldi, Paoloni (Cissokho), Petrini (Silveri), Quondam, Bagnato, Zhar (Rocchi). (A disposizione: Squadroni, Grifoni P., Proietti Mar., Latini). Allenatore: Sabatini



ARBITRO: Possanzini di Foligno



RETI: 46'pt Menchetti, 49'st Annibaldi



NOTE: Ammoniti: Perri, Filipponi, Zhar, Bagnato, Annibaldi, Leonardi. Espulsi: 25'st Ponti e al 47'st Squadroni

Due gol sul finire di entrambe le frazioni e tra Castel del Piano e Narnese è 1-1. Gli ospiti vengono così raggiunti dal Pontevalleceppi in classifica mentre i padroni di casa si rammaricano per una partita che sembrava andata in porto. Nel primo tempo qualche buona occasione creata da ambo le parti, con il risultato che viene sbloccato da Menchetti prima dell'intervallo che sbroglia in maniera vincente una mischia in area. Nella ripresa, intorno alla mezz'ora la Narnese resta in dieci uomini dopo l'espulsione di Ponti per doppia ammonizione. In piena zona Cesarini, altra mischia stavolta nell'area dei padroni di casa risolta in maniera vincente da Annibaldi che regala un punto ai suoi.