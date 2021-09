Eccellenza: Lorenzini consegna tre punti al Gualdo Casacastalda

CASTEL DEL PIANO: Guerra, Barluzzi, Moscatelli, Mezzasoma, Talarico, Menchetti, Mancinelli, Camilletti, Bufi (Pelliccia), Paradisi (Perri), Merkous (Buzzi, Corboli). (A disposizione: Marsala, Costantini, Ndingue, Hysenaj, Sisani). Allenatore: Cardinali

GUALDO CASACASTALDA: Bazzucchi, Coppola, Potenziani, Mereu, Bertolini, Lolli, Balducci (Bormioli), Lorenzini, Rossi (Scaramucci), Minuti, Favaro. (A disposizione: Fortini, Biaggiotti, Santibacci, Pantalissi, Menichelli, Abdiji Klment, Abdiji Armend). Allenatore: Tomassoli

ARBITRO: Ilaria Possanzini di Foligno. (Assistenti: Andrea Cannoni e Giovanni Piccini di Citta' di Castello)

RETI: 25’ st (rig.) Lorenzini

Ammoniti: Potenziani, Coppola, Rossi, Moscatelli

Terza sconfitta consecutiva per il Castel del Piano, colpito in casa dal Gualdo Casacastalda. Gli ospiti, così, volano in classifica a quota sette punti, secondi a sole due lunghezze di distacco dalla capolista Orvietana. Un match equilibrato, scandito dal basso ritmo e dalle poche occasioni gol. Insomma, la classica partita dove il primo acuto decide il risultato finale. E così è stato. Nella ripresa, a venti minuti dal termine, Lorenzini ingaggia un uno contro uno in area con Moscatelli e viene tirato giù. Calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Lorenzini trasforma il gol del vantaggio, che basta al Gualdo Casacastalda per tornare a casa con i tre punti in tasca.