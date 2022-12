Eccellenza: Casciarri chiama, Colarieti risponde, 1-1 tra Castiglione del Lago e Pontevalleceppi

CASTIGLIONE DEL LAGO: Galeotti G., Colarieti, Russo, Dida, Fiorucci, Vignati, Osawke, Lignani, D’Urso, Bura, Galeotti N. (Mennini). Allenatore: Riberti

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Dyrma (Monni), Casciarri, Bernardini, Cerboni, Giuliacci, Monacelli, Procacci, Dragoni, Doloni, Bonavolonta?. Allenatore: Polverini

ARBITRO: Reali di Foligno

RETI: 23’ pt Casciarri, 39’ pt Colarieti

Pareggio e un punto a testa nello scontro diretto salvezza tra Castiglione del Lago e Pontevalleceppi. Le due formazioni raggiungono così quota diciotto punti in classifica insieme, ancora impegnate nella risalita verso le zone tranquille. Succede tutto nella prima frazione. Su azione di corner, la sfera arriva al limite dell'area per Casciarri che calcia rasoterra e trova il vantaggio. Prima dell'intervallo, però, il Pontevalleceppi torna in partita grazie a un cross dalla trequarti di Colarieti che si tramuta in gol. Nella ripresa, l'unica emozione è nel palo di Russo, con il legno che non consente di sbloccare il risultato finale di 1-1.