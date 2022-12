Eccellenza: cambio in panchina per l'Atletico Bmg, arriva Luzi

Dopo l'avvicendamento sulla panchina del Castel del Piano, altro cambio odierno nelle squadre dilettantistiche umbre. L'Atletico Bmg, infatti, ha sollevato dall'incarico Michele Proietti, affidando la guida della prima squadra a Zoran Luzi, ex tecnico dell'Ellera. Fatali per Proietti le ultime due sconfitte consecutive in campionato, che hanno fatto scivolare in classifica l'Atletico Bmg.

"Nella giornata odierna la dirigenza dell'Atletico Bmg - si legge nel comunicato - ha deciso seppur a malincuore di sollevare dall'incarico di allenatore della prima squadra mister Michele Proietti ringraziandolo per la professionalità ed il grande contributo che ha dato in questi due anni e mezzo, prima al Massa Martana Calcio, poi negli ultimi mesi all’Atletico Bmg, augurandogli le più grandi e sincere fortune sportive e personali. In seguito all'esonero di Michele Proietti la dirigenza ha deciso di affidare l’incarico di allenatore della prima squadra a Zoran Luzi a cui va un grande in bocca al lupo e l’augurio di un buon lavoro".