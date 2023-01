Eccellenza: cambio in casa Nestor, Caporali si dimette

Si cambia in casa Nestor. Dopo la sconfitta nello scontro salvezza contro la Pontevecchio, l'allenatore Riccardo Caporali ha rassegnato le proprie dimissioni insieme allo staff tecnico. Dimissioni accettate dalla società che ora è alla ricerca del sostituto in panchina.

"La società Nestor comunica che, dopo la sconfitta di domenica, nello scontro salvezza contro la Pontevecchio, Riccardo Caporali insieme allo staff tecnico ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore. La società, riunitasi il giorno seguente, ha deciso di accettare con grande dispiacere le dimissioni per provare a dare uno scossone alla Squadra. Il gesto di mettersi in discussione da parte di Riccardo è stato molto apprezzato da tutti i dirigenti e dal Presidente Rosati, che lo ringraziano per il percorso fin qui intrapreso, fatto di 60 punti in 41 partite alla guida della squadra e con una salvezza insperata conquistata l’anno passato. La società augura a Riccardo,Simone Cairoli (allenatore in seconda) Ivan Casagrande (match analist) e Fabio Falaschi (preparatore atletico) le migliori fortune per il futuro personale e professionale. Il direttore sportivo Lorenzo Ceccarelli si è messo subito all’opera per trovare un degno sostituto".