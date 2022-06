Eccellenza, C4 scatenata sul mercato: arrivano Moracci e Mattia

Dopo aver vinto da autentica protagonista il girone B di Promozione, la C4 non ha perso tempo in questo avvio di mercato. La società folignate, infatti, sta cercando di assestare l'organico con cui andrà a fronteggiare le avversarie nella prossima stagione di Eccellenza.

La C4 ha messo a disposizione di mister Bicerna due pezzi da novanta come gli ex Cannara Flavio Mattia e Leonardo Moracci. Il centrocampista e il difensore sono due rinforzi di lusso per la squadra folignate, calciatori di sicura esperienza e navigati nella nuova categoria che la C4 andrà ad affrontare.