Eccellenza: C4 formato playoff, 2-0 in casa del Ventinella

VENTINELLA: Zucconi, Morucci, Bigarini, Scappini, Pici, Marchesini, Pinazza (Ricciarelli), Mariani, Catani, Montacci (Sheji), Boldrini (Checchi). Allenatore: Bisello Ragno

C4: Lori, Tortoioli, Doko, Moracci, Benedetti, Lanzi, Mattia; Giabbecucci (Piantoni), Settimi (Fattorini), Kwateng (Cavitolo, Rossi), Tempesta (Campagnacci). Allenatore: Manni

ARBITRO: Apuzzo di Terni

RETI: 41’ st Lanzi, 44’ st Campagnacci

Con due gol nel finale, la C4 di mister Manni espugna il campo del Ventinella e si conferma in zona playoff nel campionato di Eccellenza. Tre punti che permettono agli ospiti di allungare sulla Narnese e di continuare a correre insieme all'Olympia Thyrus a quota 32 punti. Per il Ventinella, invece, occasioni di muovere la classifica nella zona calda. Nel primo tempo, palo di Kwateng e altre occasioni per gli ospiti che non diventano gol. Nella ripresa, ancora chance per la C4 che passa a pochi minuti dal novantesimo prima con Lanzi, da azione di corner, e poi dal subentrato Campagnacci, che segna servito da Fattorini. Finisce 2-0 per la C4.