Eccellenza: c'è Francesco Pelosi nell'attacco dell'Angelana

Arriva il colpo in attacco piazzato dal dg Loris Gervasi in tandem col ds Giancarlo Mancinelli: nell'Angelana della stagione 2022-23 ci sarà spazio anche per Francesco Pelosi. Classe 1998, l'attaccante originario di Foggia cresciuto nei settori giovanili di Reggina e Ternana, ha vestito in carriera le maglie di Derthona e Palazzolo in Serie D e di Manfredonia, Orta Nova, Real Siti e Buccino Volcei nei campionati di Eccellenza pugliese e campana.

Nella passata stagione, Pelosi con il Buccino Volcei ha siglato 12 reti in poco più di 20 gare disputate, risultando uno degli attaccanti più apprezzati del torneo. Arriva a Santa Maria dopo una lunga e laboriosa trattativa, portata però tenacemente a termine dal dg Gervasi, convinto di aver messo nelle mani di Luca Pierotti un elemento fondamentale per spingere in alto le vele giallorosse.