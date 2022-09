Eccellenza: buona la prima per il Foligno in campionato

CASTIGLIONE DEL LAGO: Cusimano, Julia, Colalelli, Lignani, Colarieti (Galeotti), Mennini (Passerini), Patrignani (Convito), Michelotti, Iattarelli, Braccalenti, Rondoni (Marinelli). Allenatore: Morini

FOLIGNO: Ceccarelli, Dell’Orso, De Simoni (Massa), Abbate, Bocci, Currieri, Peppoloni, Piermarini, Pucci (Sias), La Grutta (Masci), Caruso Allenatore: Cotroneo

ARBITRO: Bartolucci di Città di Castello

RETI: 29’st Peppoloni

Buona la prima per il Foligno. Al debutto la squadra allenata da Cotroneo espugna Castiglione del Lago di misura grazie al gol nella ripresa di Peppoloni. Nella prima frazione di gioco, occasioni per entrambe le formazioni che non riescono, però, a trovare la via del gol. Il Foligno, allora, sblocca il match con il gol partita nella ripresa. Intorno alla mezz'ora, Caruso per Peppoloni che spedisce la palla in rete. Peppoloni ci prova ancora ma Cusimano gli nega la doppietta personale. Finisce 1-0 per i falchetti.