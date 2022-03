Eccellenza: tris dell'Ellera in casa del Branca

BRANCA: Lapazio, Barbacci (Ragnacci), Gilardi, Fondacci, Sannipoli, Biagiotti (Vispi), Paparelli, Monacelli, Cacciamani (Guerri), Gaggiotti, Francioni (Sollevanti). Allenatore: Passeri

ELLERA: Battistelli, Bazzucchi, Marconi, Ricci, Lavano, Lanzi (Bertolini), Ubaldi, Brevi (Segoloni), Veneroso (Ardone), Colombi, Polidori. Allenatore: Ciucarelli

ARBITRO: Mammoli di Perugia

RETI: 16’ pt Lanzi, 42’ pt Veneroso, 32’ st Marconi

Scatto in avanti dell'Ellera, che nel recupero dopo le vicende legate al covid espugna il campo del Branca con un secco 3-0. Autori del gol Lanzi, Veneroso e Marconi, reti grazie alle quali la squadra di mister Ciucarelli porta a casa i tre punti entrando di prepotenza in piena zona playoff, scavalcando il Pontevalleceppi. Dopo un primo avvio, cross di Veneroso e colpo di testa vincente di Lanzi per il primo vantaggio. Prima dell'intervallo, spazio anche al raddoppio stavolta firmato da Veneroso. Nella ripresa, il tris è calato da Marconi, servito in maniera splendida da Colombi.