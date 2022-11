Eccellenza: Branca corsaro al festival del gol in casa del Pontevalleceppi

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Dyrma (Casciari), Mattia, Ricci (Dolcini), Puletti, Bernardini, Procacci (Monni), Giuliacci, Buonavolonta? (Mancini), Urbanelli, Dragoni. Allenatore: Polverini

BRANCA: Sergiacomi, Sorbelli (Ragnacci), Giambi, Fondacci, Lilli (Roscini), Bettelli, Benedetti, De Julis (Di Bacco), Mangiaratti, Marchi, Rossi (Stirati). Allenatore: Lisarelli

ARBITRO: Mancini di Foligno

RETI: 6’ pt e 28’ st Rossi, 28’ pt Procacci, 45’ pt Marchi, 36’ st Stirati, 45’ st Dolcini, 47’ st Mancini

Al festival del gol, il Branca esce con i tre punti in tasca dalla trasferta di Pontevalleceppi al termine di un pirotecnico 4-3 per gli ospiti. Il Branca, oltre alla vittoria, aggancia in classifica a quota quattordici punti proprio il Pontevalleceppi. Dopo sei minuti nel match, Sorbelli entra in area e serve Rossi per il primo vantaggio. Poi, prima dell'intervallo, botta e risposta di Procacci e Marchi con il Branca ad andare al riposo avanti di un gol. Nella ripresa, secondo squillo di Rossi con un tap in vincente dopo la respinta di Biscarini su Benedetti. Stirati, appena entrato, griffa il quarto gol ospite. Però, tra il novantesimo e il fischio finale, nel giro di due minuti con Dolcini e Mancini il Pontevalleceppi riesce a riaprire la contesa. Il Branca, però, tiene il vantaggio fino al termine. Finisce 4-3 per il Branca.