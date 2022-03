Eccellenza: blitz esterno e allungo in vetta per l'Orvietana

GUALDO CASACASTALDA: Antonini, Bensi (Dedja), Bollesina (Mancinelli), Coppola (Pagliuca), Ghezzi (Minuti), Scarpini, Mangiaratti, Favaro, Pelliccia, Bouaquil (Santibacci), Garufi. Allenatore: Tomassoli

ORVIETANA: Frola, Lanzi (Boninsegni), Giunazu, Fapperdue, Flavioni (Biancalana), Proietti, Di Patrizi (Nicodemo), Guazzaroni (Keita), Bracaletti, Vicaroni (Cotigni), Sciacca. Allenatore: Nevi

ARBITRO: Trotta di Foligno

RETI: 1' pt Bracaletti, 17' st Flavioni

L'Orvietana espugna il campo del Gualdo Casacastalda e vola a più nove sulle inseguitrici. Colpo grosso della capolista di Eccellenza che, approfittando dei pareggi di chi insegue, piazza un allungo che a questo punto appare decisivo per la promozione diretta. Per il Gualdo Casacastalda, invece, sempre penultimo posto e momento difficile in classifica. Pronti via, l'Orvietana parte subito forte trovando al primo minuto di gioco un gol fulmineo con Bracaletti a superare Antonini grazie a una conclusione vincente. Gli ospiti così controllano il match per tutta la prima frazione. Nella ripresa, una traversa colpita da Ghezzi scuote l'Orvietana che piazza subito il raddoppio con Guazzaroni che pesca in area Flavioni per il 2-0. Orvietana sempre più prima nel campionato di Eccellenza.