Eccellenza: blitz esterno dell'Olympia Thyrus sul campo della C4

C4: Lori, Tortoioli, Doko, Moracci, Benedetti, Lanzi (Fattorini), Mattia, Tempesta (Cavitolo), Settimi (Francioni), Giabbecucci (Battistelli), Campagnacci (Kwateng). Allenatore: Manni

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, De Vivo, A. Federici, Mencarino, Dita, Bordoni, Mengoni, Angeli (N. Sugoni), Agostini (Grassi), Fabri; Paoletti. Allenatore: Sugoni.

ARBITRO: Ciorba di Perugia

RETI: 4’ st (rig.) Fabri

Cade in casa nella prima partita del nuovo anno la C4, colpita da un rigore di Fabri nella sfida vinta per 1-0 dall'Olympia Thyrus. Dopo un primo tempo equilibrato e senza troppe occasioni, la svolta nel match arriva in avvio di ripresa, quando l'arbitro Ciorba decreta un rigore in favore degli ospiti. Dagli undici metri va Fabri che non sbaglia. La C4, allora, si riversa alla ricerca del pareggio ma le parate di Quaranta hanno bloccato le sortite della squadra di mister Manni. Infine, Francioni calcia a botta sicura, ma la traversa gli nega il gol salvano la Thyrus.