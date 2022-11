Eccellenza: blitz della Narnese in casa della Pontevecchio

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Costantini, Bormioli, Checcaglini (Pierassa), Lucaroni (Trequattrini), Monacchia (Beffa), Cecchini (Cascianelli), Lorenzini (Barboni), Silvestri, Paradisi, Retini. Allenatore: Caldarelli



NARNESE: Mazzoni, Brevi, Ponti, Annibaldi, Mora, Petrini, Pigazzini, Colangelo (Pinsaglia), Grifoni, Perotti (Falanga), Tramontano. Allenatore: Sabatini



ARBITRO: Fanelli di Perugia



RETI: 4’ pt Colangelo

Blitz della Narnese, che con un gol di Colangelo espugna il campo della Pontevecchio sempre all'ultimo posto nel campionato di Eccellenza. Gli ospiti, invece, con i tre punti conquistati accorciano nelle zone alte di classifica, a quattro punti dal duo San Sisto-Sansepolcro. Il gol partita arriva subito dopo appena quattro minuti del match. Colangelo sfrutta una disattenzione difensiva dei locali e batte Cucchiararo. Il portiere, poi, deve esibirsi in una grande parata per evitare il raddoppio dei rossoblù su conclusione di Tramontano. Sul finire di primo tempo, la chance per il pareggio capita a Retini che di testa va a colpire il palo. Nella ripresa, la Narnese rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Brevi. La Pontevecchio allora alza la pressione con Mazzoni chiamato agli straordinari su diverse occasioni create. Finisce 1-0 per la Narnese.