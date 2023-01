Eccellenza: blitz dell'Ellera in casa del Lama

LAMA: Aluigi, Ferri, Volpi, Petricci, Bernicchi, Mambrini, Bartoccini, Piras, Bartolucci (Proietti), Bruschi (Bartolini), Orlandi. Allenatore: Tomassoli

ELLERA: Battistelli, Virgillito (Mattei), Gaggiotti (Polidori), Ubaldi, Marconi, Zanchi, Pettinelli (Lavano), Fondi (trentini), Luparini, Peluso, Piccioli (Conti). Allenatore: Ciucarelli

ARBITRO: Reali di Foligno

RETI: 5' pt e 20' st rig. Bartoccini, 15' pt Ubaldi, 19' pt Piccioli, 30' pt Bruschi, 41' st Conti, 48' st Polidori

Partita emozionante e spettacolare quella tra Lama ed Ellera, con la squadra di Ciucarelli capace di tornare a casa con i tre punti al termine di un 4-3 pieno di colpi di scena, risultato che permette agli ospiti di restare in scia del Sansepolcro capolista nel campionato di Eccellenza, distante tre lunghezze. Primo tempo pieno di gol. Apre Bartoccini dopo cinque minuti per il Lama, pareggio ospite di Ubaldi e sorpasso di Piccioli. Bruschi non ci sta e pareggia il conto prima dell'intervallo. Nella ripresa, ancora vantaggio per i padroni di casa con un rigore, e doppietta, di Bartoccini, prima dei minuti finali, dove l'Ellera pareggia grazie a Conti e mette la freccia in piena zona Cesarini con Polidori.