Eccellenza: blitz del San Sisto in casa del Lama

LAMA: Sodani, Ferri, Volpi, Piras (D’Alessandro), Mambrini (Landi), Cappellacci, Petricci (Bernicchi), Bruschi, Bartolucci, Bartoccini, Orlandi (Bartolini). Allenatore: Vicarelli

SAN SISTO: De Marco, Scarabattoli (Sangare), Siena, Benda, Stella, Milletti (Fiorucci), Bagnolo (Mancini), Cerboni, Russo, Verrilli (Ceccomori), Tempesta. Allenatore: Valentini

ARBITRO: Ravanelli di Trento

RETI: 25’ pt Verrilli, 45’ st Russo, 47’ st (rig.) Bartoccini

Colpo esterno del San Sisto, che torna con una vittoria importante su un campo difficile come quello del Lama per 2-1. Gli uomini di Valentini, trascinati dalla coppia Verrilli-Russo, continuano così a restare in scia dell'Ellera capolista, lontana tre punti in classifica. La partita viene sbloccata poco prima della mezz'ora dal San Sisto, con Verrilli che d'esterno supera Sodani. Nella ripresa, i padroni di casa cercano il pari ma al novantesimo Russo di testa supera per la seconda volta il portiere locale. In pieno recupero, un rigore di Bartoccini fissa il risultato sul 2-1.