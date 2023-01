Eccellenza: blitz a Cannara del Branca

CANNARA: Bazzucchi, Bocci, Belloni, Dedja, Felici, Ravanelli M., Ravanelli C., Vitaloni, Cardoso, Raccichini, Frustini. Allenatore: Caporali

BRANCA: Lapazio, Roscini, Bazzucchi, Benedetti, Betelli, Francioni, Stirati, Giambi, Rossi, Mangiaratti, Soumahoro. Allenatore: Lisarelli

ARBITRO:

RETI: 8' st Stirati

Vittoria esterna importante per il Branca, trascinata sul campo del Cannara dal gol a inizio ripresa di Stirati. La squadra di Lisarelli torna a casa con i tre punti in tasca, utili ad allungare in zona playoff, consolidare il quarto posto nel campionato di Eccellenza e rosicchiare due punti al duo di testa Ellera e Sansepolcro, seppur ancora lontano ben otto punti. Dall'altra parte, il Cannara si lecca le ferite e rimane al penultimo posto in classifica a quota 15 punti, seppur con una partita in meno rispetto ai diretti avversari. La partita, dopo il primo tempo archiviato sullo zero a zero, si decide nella ripresa. Tempo otto minuti e Stirati supera Bazzucchi consegnando il vantaggio al Branca. Il Cannara prova a cercare il pareggio che però non arriva. Finisce 1-0 per gli ospiti.