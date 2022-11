Eccellenza: Bicerna non è più l'allenatore della C4

La C4 cambia. Tramite un comunicato ufficiale, la società folignate ha diramato la notizia di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Giacomo Bicerna. Fatale, per l'ormai ex allenatore della C4, il pareggio nell'ultimo turno di campionato con il Sansepolcro, con la squadra ora al quintultimo posto in classifica a quota 14 punti dopo tredici gare disputate. Nelle prossime ore, come diramato dalla società, sarà ufficializzato il nome della nuova a guida tecnica.

"La Polisportiva C4 Asd comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore della prima squadra Giacomo Bicerna. La società tiene fortemente a ringraziare mister Bicerna per il cuore e la passione profusi in questo percorso durato 4 anni dove la C4 e il mister sono cresciuti, confrontati, aiutati, sostenuti fino a raggiungere il massimo campionato regionale. L' amicizia e la stima che lega la società, dal Presidente a tutti i collaboratori, alla persona siamo certi resterà tale, perché, insieme al mister, abbiamo scritto un bellissimo pezzo di storia della C4 e del calcio folignate. Ciao Giacomo ed in bocca al lupo per il futuro".