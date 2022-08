Eccellenza: Belloni di nuovo al Cannara

Colpo di mercato nel reparto difensivo per il Cannara. La società ha ufficializzato l'ingaggio del difensore centrale Emanuele Belloni, classe 2003. Per Belloni si tratta di un ritorno nella squadra rossoblù, dopo le avventure proprio in Serie D con le maglie del Cannara e del Tiferno.

Inoltre, Belloni ritrova anche mister Caporali dopo l'esperienza nella passata stagione al Bastia. Colpo importante in difesa, dunque, per il Cannara, con altri movimenti di mercato in programma fino alla fine della finestra.