Eccellenza, San Sisto corsaro a Bastia grazie a Russo

BASTIA: Alunni, Muzhani, Pagliarini (Stirati), Mennini (Marchetti), Kwarteng, Adreani, Omohonria, Rosignoli, Santucci (Sjogren), Raccichini, Corriale (Fermi). (A disposizione: Polici, Bibi, Gaggiotti, Tarpanelli, Gigliotti). Allenatore: Caporali

SAN SISTO: De Marco, Scarabattoli, Fiorucci, Taccucci, Stella, Benda, Hysenaj (Ceccomori), Cerbini, Russo, Salvucci, Del Prete. (A disposizione: Sirci, Barbarossa, Biagianti, Tempesta, Cerboni, Piccioli, Marconi). Allenatore: Giacchetti

ARBITRO: Tommaso Capoccia di Perugia (Assistenti: Raffaele D'Andola e Matteo Cicalino di Perugia)

RETI: 18' pt Omohonria (B), 45' pt (rig.) e 36' st Russo (S)

NOTE: Ammoniti: Marchetti, Del Prete. Espulso Adreani per proteste

Due gol di Russo e il San Sisto espugna il "Degli Esposti" di Bastia. Pronti via, le due traverse colpite da Russo e Omohonria sono solo il preludio ai gol dei due attaccanti. A rompere il ghiaccio ci pensa proprio la punta del Bastia Omohonria, bravo a insaccare di testa su ottimo assist. Il San Sisto non dermore e prima di andare negli spogliatoi per l'intervallo trova il pareggio. Rigore molto discusso dai padroni di casa concesso agli ospiti dal direttore di gara Capoccia. Dal dischetto va Russo che non sbaglia. Nella ripresa, quando la partita entra nella sua fse finale, ecco arrivare l'allungo decisivo del San Sisto. Assist di Del Prete e doppietta personale di uno scatenato Russo. Dopo il triplice fischio finale, Adreani espulso da Capoccia per proteste.