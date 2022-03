Eccellenza: Bartolucci segna e regala il primo sorriso a mister Santececca

BASTIA: Alunni, Omohonria, Pagliarini, Mennini, Nardi, Belloni, Stirati, Marchetti, Corriale, Raccichini, Antonini. Allenatore: Silveri

LAMA: Vaccarecci, Mambrini, Volpi, Morvidoni, Borgo, Bei, Poeti, Benedetti, Bartolucci, Bernicchi, Mancini. Allenatore: Santececca

ARBITRO: Aloi di Gubbio (Assistenti: Suriani di Perugia e Malacchi di Foligno)

RETI: 14’ st Bartolucci

Buona la prima per il ritorno in panchina di mister Santececca al Lama. Gli ospiti nell'anticipo di giornata espugnano Bastia trascinati dal gol di Bartolucci. Lama che adesso si porta a sei lunghezze di distanza dalla vetta del campionato di Eccellenza occupata dalla capolista Orvietana, distacco temporaneo in attesa delle altre gare. Dopo una prima frazione equilibrata, Bartolucci intorno al quindicesimo minuto nella ripresa firma il blitz esterno del Lama che torna così a camminare in classifica dopo i fatti avvenuti in settimana. Il Bastia prova a trovare il pareggio senza risultato fino al fischio finale, che decreta l'1-0 in favore ospite.