Eccellenza: Bastia e Angelana si giocano la salvezza

Tempo di finale salvezza per Bastia e Angelana. Le due squadre si giocheranno le proprie chance salvezza oggi pomeriggio, fischio d'inizio alle ore 16. Al "Degli Esposti", infatti, ci sarà la gara che vale una stagione, con le due formazioni intente a non voler scivolare nel campionato di Promozione.

Due sono i risultati su tre a favore del Bastia, dovuti dal miglior piazzamento raggiunto nella stagione regolare. La formula è sempre la stessa. In caso di parità al novantesimo, si andrà ai tempi supplementari, dove al centoventesimo il Bastia potrà esultare sia con una vittoria che con il pareggio. D'altro canto, per l'Angelana c'è solo la vittoria come obiettivo per confermare la categoria. A dirigere il match ci sarà Lupinski della sezione di Albano Laziale.

ECCELLENZA, finale playout: Bastia - Angelana (ore 16)