Eccellenza: Bartolucci show, il Lama supera la Narnese 2-1

LAMA: Sodanim, Ferri, Mambrini, Cappellacci, Volpi, Bruschi, Bernicchi (Grezzana), Bartoccini, Orlandi (Bartolini), Piras, Bartolucci (Landi). Allenatore: Vicarelli



NARNESE: Mazzoni, Brevi (Falanga), Ponti, Pinsaglia, Mora (Thiam), Petrini, Colangelo, Grifoni (Filipponi), Pigazzini (Marchetti); Perotti, Tramontano. Allenatore: Sabatini



ARBITRO: Germano di Ostia Lido



RETI: 28’pt Grifoni, 39’pt e 33’st Bartolucci

Bartolucci show e il Lama rimonta la Narnese vincendo per 2-1. La squadra di mister Vicarelli, così, sale al quarto posto in classifica, con la Narnese che scivola all'ottavo. Nella prima frazione, intorno alla mezz'ora Grifoni trova il vantaggio per gli ospiti con una conclusione potente. Raddoppio che arriva pochi minuti dopo con Perotti, annullato dal direttore di gara Germano per fallo di mano. Così, invece, ecco il gol del pareggio grazie a Bartolucci, bene assistito da Bartoccini. Nella ripresa, dopo un periodo di equilibrio ancora Bartolucci segna consegnando rimonta e vittoria per i suoi. Vince il Lama per 2-1.