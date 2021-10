Eccellenza, Assisi Subasio-Castiglione del Lago: a Menegat risponde Miccio

FORTITUDO ASSISI SUBASIO: Nardi, Capati, Rossi, Menegat (Dieng), Bistoni, Silveri, Biancalana (Garufi), Ndedi, Fausti, Malocaj, Antonini (Massa). (A disposizione: Guerra, Morosi, Latona, Porcu, Lucaj, Ricciolini). Allenatore: Scattini

CASTIGLIONE DEL LAGO: Kikkri, Patrignani, Silvestri, Palmese, Meoni, Pellegrini, Galeotti, Lignani, Bianconi, Miccio, Braccalenti. (A disposizione: Rossi, Baldoni, Magionami, Pelliccia, Poli, Convito, Ceccarelli, Fiorucci, Sacco). Allenatore: Vicarelli

ARBITRO: Ilaria Possanzini di Foligno (Assistenti: Lorenzo Papapietro e Francesco Baroni di Foligno)

RETI: 18' st Menegat (F), 27' st Miccio (C)

NOTE: Ammoniti: Bianconi, Menegat, Rosati, Capati, Patrignani, Baldoni

Due gol nel lasso di tempo di dieci minuti e tra Assisi-Subasio e Castiglione del Lago finisce in pareggio. Gli ospiti, così, restano nel gruppone di testa ma si vedono raggiunti dal Sansepolcro e scavalcati dal Massa Martana. Per l'Assisi, buon punto per muovere la classifica nelle retrovie. Dopo un primo tempo alla camomilla, la sfida si accende nella ripresa. Nel giro di dieci minuti arrivano i due gol del tabellino. Ad aprire le danze ci pensa Menegat, bravo a superare Kikkri di testa su cross di Malocaj. Il Castiglione del Lago non ci sta, e pareggia subito la contesa grazie a Miccio. Il numero dieci di Vicarelli scambia al limite e beffa Nardi con una conclusione precisa. I minuti passano fino al fischio finale. Pareggio tutto sommato per quanto maturato nel rettangolo di gioco.