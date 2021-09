Eccellenza, pari spettacolo tra Assisi-Subasio e Branca

FORTITUDO ASSISI SUBASIO: Nardi, Latona (Morosi), Rossi, Menegat (Lakhadar), Rosati, Silveri, Bartocci (Massa), Ndedi, Fausti (Malokaj), Biancalana (Garufi), Ricciolini. (A disposizione: Mchaouri, Porcu, Bacchi, Fedeli). Allenatore: Scattini

BRANCA: Lapazio, Ragnacci (Fondacci), Gaggiotti, Di Bacco, Gilardi, Francioni Roberto, Bellucci, Giambi, Francioni Emanuele, Montanari (Cacciamani), Vispi (Bettelli). (A disposizione: Radicchi, Gaggioli, Sannipoli, Topazio, Ciacco, Alunno). Allenatore: Passeri.

ARBITRO: Giorgia Rossi di Perugia. (Assistenti: Francesco Spena e Federico Suriani di Perugia)

RETI: 45’ pt Giambi (B), 5’ st Ricciolini (A)

Note: Ammoniti: Rossi, Menegat, Rosati, Silveri, Francioni Emanuele. Menegat sbaglia un calcio di rigore

Allo “Stadio degli Ulivi”, pareggio pieno di emozioni tra l’Assisi-Subasio e il neopromosso Branca. Le due formazioni si sono suddivise il match, con il Branca più incisivo nella prima frazione e i padroni di casa bravi a uscire nella ripresa. Inizio con il brivido, però, per gli ospiti, quando un retropassaggio maldestro in direzione di Lapazio mette in porta Fausti: l’attaccante non riesce a finalizzare l’occasione in gol. Superato il brivido, il Branca inizia a ingranare. Nardi si deve superare in un paio di occasioni, ringraziando il palo che ferma una conclusione a botta sicura di Francioni Emanuele. Prima dell’intervallo ecco il vantaggio ospite: punizione chirurgica di Giambi e Branca in vantaggio. Inizia la ripresa e la squadra di Passeri prova a chiudere il match, ma Nardi si esalta ancora una volta su una punizione di Gaggiotti. Dopo cinque minuti nel secondo tempo, ecco il pareggio: Biancalana per Ricciolini che davanti a Lapazio non sbaglia. Ricciolini scatenato viene messo giù in area. Dal dischetto Menegat sbaglia la più gotta delle occasioni. Ritmi intensi da una parte e dell’altra fino al triplice fischio finale.