Eccellenza: colpo Ellera nell'anticipo con il Branca

BRANCA: Lapazio, Roscini, Lilli, Benedetti, Fondacci, Francioni, Stirati, Giambi, Marchi, De Iuliis, Sorbelli. (A disp.: Pierotti, Giacometti L., Giacometti P., Bettelli, Di Bacco, Ragnacci, Mangiaratti, Provvedi, Rossi). All. Lisarelli

ELLERA: Battistelli, Mottola, Lavano, Ubaldi, Marconi, Gaggiotti, Baiocco, Pettinelli, Luparini, Fondi, Colombi.( A disp.: Cosimetti, Conti, Bertolini, Piccoli, Tomassini, Finetti, Mattei, Ricci, Trentini). All. Ciucarelli

ARBITRO: Salomone di Bari

RETI: 11'pt Colombi, 27'pt Luparini, 13'st Colombi, 21'st Giambi

Blitz esterno dell'Ellera, che espugna il campo del Branca per 3-1 nell'anticipo di giornata. Colombi protagonista del match apre le marcature dopo undici minuti nel primo tempo, con Luparini a raddoppiare intorno alla mezz'ora di gioco. Doppietta personale e tris griffato sempre da Colombi, con Giambi a segnare il gol bandiera per i padroni di casa. L'Ellera così aggunata il San Sisto in cima alla classifica in attesa delle altre partite.