Eccellenza, Angelana-Narnese: prima vittoria in campionato per i padroni di casa

ANGELANA: Cosimetti, Lucaroni, Melillo, Subbicini, Bolletta, Vercillo (Pauselli), Barilli (Konan), De Santis, Capitini (Marani), Ventanni (Confessore), Ameti (Campagnacci). (A disposizione: Buini, Cammerieri, Vitaloni, Del Prete). Allenatore: Buttò

NARNESE: Cunzi (Squadroni), Gaggiotti (Raggi), Annibaldi, Ponti, Pinsaglia (Cori), Filipponi, Silveri, Petrini (Leonardi), Colangelo (Paoloni), Quondam, Zhar. (A disposizione: Grifoni, Mora Capari, Cissokho). Allenatore: Sabatini

ARBITRO: Andrea Reali di Foligno (Assistenti: Lorenzo Papapietro e Arban Krriku di Foligno)

RETI: 24' pt (aut.) Pinsaglia, 39' st Campagnacci

NOTE: Ammoniti: Lucaroni, Silveri, Ponti, Zhar

L'Angelana si scuote e coglia la prima vittoria in campionato contro un avversario quotato come la Narnese. Dopo tre sconfitte consecutive, ecco arrivare i primi tre punti per la formazione allenata da Buttò, che ha esultato già da subito al gol di Campagnacci, ultimo arrivato in casa Angelana. Per la Narnese, dopo lo stop casalingo, seconda sconfitta consecutiva. Dopo venti minuti, Angelana subito avanti. Cross di Ventanni, Pinsaglia in spaccata vuole liberare ma in maniera sfortunata devia la palla alle spalle di Cunzi. Con un pò di buona sorte i padroni di casa mettono il muso avanti. Sul finire di prima frazione, l'Angelana potrebbe raddoppiare ma il palo nega la gioia del gol a Bolletta. Sabatini prova a cambiare volto alla Narnese, ma a pochi minuti dal novantesimo arriva il gol che chiude i conti. Campagnacci, ultimo arrivato dal mercato. Azione corale e tocco vincente ravvicinato. L'Angelana esulta.