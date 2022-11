Eccellenza: Angelana in formato maxi, è 2-0 al San Sisto

ANGELANA: Buini, Giannini, Bolletta, Capezzuto, Capati, Melillo, Vercillo (Bezzi), Bartolini, Ribeiro (Boldrini), Ventanni (Pelosi), Confessore (Paladino). Allenatore: Pierotti

SAN SISTO: De Marco, Scarabattoli (Sangare), Fiorucci (Siena), Benda, Stella, Milletti (Salvucci), Bagnolo (Mancini), Cerboni, Russo, Verrilli, Fiorindi (Tempesta). Allenatore: Valentini

ARBITRO: Reali di Foligno

RETI: 24’ pt Bolletta, 10’ st (rig.) Ventanni

Colpo dell'Angelana, che supera per 2-0 il San Sisto e torna a galleggiare nelle zone calde di Eccellenza. Per gli ospiti, invece, stop che costa la testa della classifica, con i sorpassi di Ellera e Sansepolcro. I giallorossi entrano decisi in campo, trovando il primo vantaggio con Bolletta su corta respinta di De Marco. L'Angelana continua a pressare ma il raddoppio arriva nella ripresa. Stella colpisce la palla con la mano in area e Reali concede calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Dal dischetto va Ventanni che non sbaglia, fissando il risultato finale di 2-0.