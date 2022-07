Eccellenza: Angelana, ecco Boldrini

Primo rinforzo in casa Angelana. Dal mercato è giunta l'ufficialità dell'acquisto di Michele Boldrini, attaccante classe '85 l'anno scorso prima all'Ellera e poi al Castiglione del Lago. Rinforzo di lusso, dunque, per l'organico che la società sta iniziando a mettere a disposizione di mister Luca Pierotti per la prossima avventura.

L'acquisto di Boldrini è giunto subito dopo una conferma eccellente sempre in casa Angelana. La società è riuscita, infatti, a confermare un ottimo prospetto come il centrocampista (classe '99) Giammarco Ravanelli, grande protagonista nei playout vinti contro il Bastia.