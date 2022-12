Eccellenza: Angelana corsara in casa del Ventinella

VENTINELLA: Zucconi, Bigarini, Scappini, Morucci, Catani, Marchesini (Bietta), Nucci (Pinazza), Sheji, Boldrini, Montacci (Cardinali), Ricciarelli (Pici). Allenatore: Bisello Ragno

ANGELANA: Buini, Pauselli, Capati, Subbicini, Bolletta, Capezzuto, Bartolini, Giannini, Ventanni (Paladino), Ravanelli, Almeida (Confessore; Ragnacci). Allenatore: Pierotti

ARBITRO: Palombi di Terni

RETI: 13’st Ravanelli

Blitz esterno e sorpasso per l'Angelana sul Ventinella. I giallorossi tornano a casa con i tre punti in tasca grazie al gol di Ravanelli arrivato nella ripresa, salendo così a quota ventitré punti in classifica a tre lunghezze di distanza dalla zona playoff. La squadra di mister Pierotti inizia dunque nel migliore dei modi il girone di ritorno. La prima palla gol capita proprio agli ospiti, ma Almeida nono riesce a concretizzare un regalo della difesa avversaria. Le occasioni continuano ad arrivare ma il match si sblocca solo nel secondo tempo, quando Ravanelli da azione di corner con un colpo di testa supera Zucconi. I padroni di casa ci provano ma non riescono a trovare la via del pareggio. Finisce 1-0 per l'Angelana.