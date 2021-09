Eccellenza, Angelana-Castel del Piano: gli ospiti festeggiano al novantesimo

ANGELANA: Buini, Paparelli, Subbicini, Galassi, Pauselli (12’ st Lucaroni), De Santis (22’ st Cirilli), Konan (12’ st Barili), Bolletta, Ventanni,Tomassoni (22’ st Capitini), Confessore (1’ st Ameti). Allenatore: Buttò

CASTEL DEL PIANO: Guerra, Barluzzi (34’st Nardi), Talarico, Menchetti, Moscatelli (22’ st Pelliccia), Mezzasoma, Mancinelli, Camilletti, Perri (18’ st Corboli), Merkous (28’st Marri), Buzzi. Allenatore: Cardinali

ARBITRO: Checcaglini di Perugia (Assistenti: Bellucci e Fiordi di Perugia)

RETI: 31’pt (rig.) Talarico (C), 29’st Capitini (A), 45’st Buzzi (C)

NOTE: Ammoniti: Subbicini, Barluzzi. Espulso Bolletta doppia ammonizione

Emozioni fino allo scadere nella vittoria in trasferta del Castel del Piano sull'Angelana. Proprio all'ultimo tuffo, una disattenzione difensiva dell'Angelana spalanca la porta a Buzzi, che con un facile tap in regala i primi tre punti stagionali al Castel del Piano. Dopo mezz'ora nel primo tempo, un errore di Paparelli costringe il direttore di gara Checcaglini a fischiare un penalty a favore del Castel del Piano. Dagli undici metri va Talarico che non sbaglia. La reazione dei padroni di casa arriva nella ripresa, quando il neo entrato Capitini sigla la rete del momentaneo pareggio. Tutto fino al novantesimo, quando un contropiede del Castel del Piano, facilitato anche da una fase difensiva leggera dell'Angelana, apre gli spazi per il gol partita di Buzzi. Esultanza per gli ospiti che violano così il difficile campo di Santa Maria degli Angeli portando a casa tre punti pesanti.