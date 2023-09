Calcio, Eccellenza: Città di Castello in amichevole a Trestina

Smaltita l'amarezza per le ben note vicende legate all'esclusione dalla Coppa Italia di Eccellenza, il Città di Castello riparte e domenica pomeriggio affronta in trasferta il Trestina in amichevole, ultimo test in vista dell'esordio in campionato del 10 settembre in casa contro l'Olympia Thyrus.

Mercoledì sera, invece, durante la manifestazione “Il volto della bellezza”, la società avrà uno spazio per illustrare la propria attività per questa stagione (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello), mentre la presentazione ufficiale è fissata per giovedì 21 settembre a partire dalle 19 allo stadio “Bernicchi” di Città di Castello.