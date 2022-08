Eccellenza: altro under in casa Angelana

si continua a muovere il mercato dell'Angelana, che nelle ultime ore ha ufficializzato un altro ingaggio nella categoria under. Si tratta di Francesco Paladino, classe 2004, che arriva in prestito dal Perugia. "Un’operazione - si legge nella nota societaria - condotta in modo sapiente dal direttore generale Loris Gervasi che per primo ha fiutato il colpo, arrivando ad anticipare numerosi club che da tempo avevano messo gli occhi sul ragazzo, reduce da un’annata da protagonista vissuta con la maglia della Primavera del Perugia".

Altro rinforzo under, dopo l'arrivo di Minuti, subito a disposizione di mister Pierotti.