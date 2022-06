Continua il mercato in attacco del Branca. Dopo l'arrivo di Alessandro Rossi (la scorsa stagione al Gualdo Casacastalda e all'Urbino), è il turno di Riccardo Ciacci. Per l'attaccante classe 2000 è un ritorno tra gli eugubini, dopo che nel passato campionato ha militato in Promozione nelle file dell'Arna entrando in doppia cifra per quanto riguarda i gol segnati.